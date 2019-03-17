السيسى يتفقد الجناح الاقتصادى على هامش ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، الأحد، الجناح الاقتصادى على هامش أعمال ملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم وئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالى، وميكنة منظومة المدفوعات المالية، وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. Advertisements

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