أمن القاهرة يزور إحدى دور رعاية المُسنات بمناسبة عيد الأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أوفدت مديرية أمن القاهرة، عدد من ضباط وضابطات المديرية لزيارة إحدى دور رعاية المُسنات بمنطقة مصر الجديدة بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة ويوم المرأة المصرية وقرب الإحتفال بعيد الأم.

وتضمنت الزيارة تقديم الهدايا والورود لنزلاء الدار، وقضاء يوم ترفيهي معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدار والقائمين عليه وتوجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل تلك المبادرات.

جاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لوزارة الداخلية من خلال تبني العديد من المبادرات الإنسانية بهدف بناء الثقة مع كافة فئات المجتمع، وإيماناً بدور المرأة المصرية ورسالتها في خدمة المجتمع.