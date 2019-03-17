بعد 7 وقائع .. ضبط تشكيل سرقة الهواتف بشبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطريق العام.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة قيام "أحمد م."، "محمود.م"، "محمد ع"، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بالطرق العامة بأسلوب المغافلة.

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بأحد الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهم "فرد خرطوش، فرد محلي الصنع، و18 طلقة نارية، و80 جرام لمخدر الحشيش، و15قرص مخدر، ومبلغ مالي قدره 3200 جنيه، و7هواتف محمولة ماركات مختلفة، ودراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها بمركز شرطة قليوب".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الاجرامي وحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهم الاجرامي والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهم والهواتف المحمولة من متحصلات السرقات والدراجة النارية لاستخدامها في نشاطهم، وأضافوا بقيامهم بارتكاب 7 جرائم سرقات هواتف محمولة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.