ضبط مسجل بحوزته 5 آلاف قرص مخدر و5 كيلو حشيش بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا من ضبط مسجل قبل ترويج 25 قطعة لمخدر الحشيش وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة. تمكنت قوة أمنية بأحد الأكمنة، من ضبط "مسعود.ع"، 27سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وله محل إقامة آخر بأسيوط، سبق اتهامه في قضية "سلاح ناري"، وذلك حال استقلاله سيارة ميكروباص. وبحوزته "25 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 5 كيلو جرام، 5541 قرص لمخدر الترامادول، مبلغ مالي. بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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