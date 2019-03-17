ضبط مزارع حول مسكنه وكرًا لإصلاح الأسلحة النارية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت أجهزة الأمن بالمنيا، أحد الأشخاص لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية وبحوزته بندقية خرطوش وذخائر. أكدت تحريات ومعلومات مباحث مركز شرطة المنيا قيام "محمد.ع"، مزارع ومقيم بدائرة المركز "سبق اتهامه في قضية خيانة أمانة لقيامه بإدارة ورشة لإصلاح الأسلحة النارية والاتجار فيها، متخذاً من منزله مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي. عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بمنزله "بندقية خرطوش، و هيكل لطبنجة، وكمية من الطلقات الخرطوش مختلفة الأعيرة والعدد والأدوات المستخدمة فى إصلاح الأسلحة النارية". تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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