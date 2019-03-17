سليمان جودة ينضم إلى قائمة كتاب الخليج 365

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

انضم الكاتب الصحفي المخضرم سليمان جودة إلى قائمة كُتاب بوابة الخليج 365. وبدءا من اليوم، سيكتب مقالا يوم الأحد من كل أسبوع.

وتضم قائمة كتاب مقالات الخليج 365 عددًا من السياسيين والصحفيين والكُتاب والشخصيات العامة منهم: الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا نيوز الإلكترونية التي تضم بوابات "الخليج 365 ويلا كورة وأونا والكونسلتو"، والإعلامية لميس الحديدي، والدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، والكاتب الصحفي محمد حسن الألفي، والكاتبة الصحفية أمينة خيري، المتحدثة باسم وزارة التعليم.

كما تضم قائمة كُتاب مقالات الرأي: الكاتب الصحفي الدكتور ياسر ثابت، والدكتورة إيمان رجب، خبير الأمن الإقليمي، وأحمد عمر، والدكتور هشام عطية، عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور جمال عبدالجواد، أستاذ العلوم السياسية بمركز الأهرام.