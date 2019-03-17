وزير التعليم العالي: ميكنة جميع الامتحانات بتوجيه من السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي "إنه بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي تم عمل ميكنة لجميع الامتحانات حتى تتماشى مع المقياس العالمي في مجالات الطب، وذلك بالتعاون مع جهات كثيرة حتى انتهينا بتجربة رائدة في مصر لاختبارات موحدة لـ 21 كلية على مستوى 18 محافظة لأكثر من 3226 طالبا، يؤدون نفس الامتحان بمقياس عالمي في نفس اللحظة .. بهدف تقييم التجربة والطلاب بالإضافة إلى تدريبهم على مستوى التعليم العالمي".

وأضاف أنه كان لابد أن يكون هناك امتحان موحد يستطيع أن يقيس تلك القدرات وأن يتم ربط ذلك بترخيص مزاولة المهنة، مشيرا إلى أنه منذ أيام قليلة وافق مجلس النواب على قانون مزاولة مهنة الطب التي تقدمت به وزارة الصحة.

وأشار إلى أن كل ما سبق أدى إلى إحداث حالة من التفوق في مجال الطبي، وهو ما تجسد بين أمور أخرى في وضع جامعات مصرية مثل جامعة القاهرة وجامعة المنصورة وغيرها من الجامعات ضمن الترتيب العالمي لأفضل الجامعات، مشيرا إلى أن البحث العلمي هو الذي يحدد التصنيف العالمي للجامعات .

ولفت إلى أن مصر تمتلك 113 مستشفى جامعيا بأكثر من 33 ألف سرير، بالإضافة إلى ضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات الأربعة الماضية بـ أكثر من 6 مليارات جنيه للمستشفيات الجديدة، فضلا عن تطوير المستشفيات القديمة، وجميعها بها مراكز بحثية تتيح المساهمة في مجال الصحة.

وأكد عبدالغفار أن مصر قامت بتحسين تشريعات البحث العلمي من خلال قانون حوافز التكنولوجيا والابتكار، حيث تم زيادة الأموال التي تنفق في مجال البحث العلمي من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا.​