محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، إن الفنان المكلف بإنشاء تمثال الجراح العالمي مجدي يعقوب، والذي سيزين أحد ميادين محافظة أسوان، انتهى منه بنسبة ٥٠٪.

وقال عبدالوهاب لمصراوي: لم ننظم مسابقة علنية لإنشاء التمثال لأن محافظة أسوان اتفقت مع هذا الفنان الذي سنعلن اسمه فيما بعد، وهو أستاذ في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، بوقام بنحت التمثال بسعر زهيد للغاية، يكاد يكون بسعر التكلفة الفعلية، وهو ما يفسر عدم إعلان مسابقة.

وأضاف عبدالوهاب: نستكمل الإجراءات التي قامت بها محافظة أسوان، لإنشاء التمثال الذي يخلد العالم المصري الكبير مجدي يعقوب، بعدما تم الاتفاق بين المحافظة ووزارة الثقافة حتى تتحمل الوزارة تكاليف إنشاء هذا التمثال، ومن هنا سنعلن كافة التفاصيل حول هذا الأمر بعد انتهاء الاتفاق مع كافة الأطراف.​

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس صندوق التنمية الثقافية يكشف: أنهينا 50% من تمثال مجدي يعقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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