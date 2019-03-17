"لصالح الإنسانية".. السيسي يتحدث عن ضرورة منح الشباب الفرصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما دار من مناقشات خلال جلسة "مستقبل البحث العلمي" على هامش فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم الأحد، مؤكدًا: "كل الكلام اللي اتقال من الضيوف بيقولوا إن البحث العلمي هو صناعة.. الصناعة دي عناصرها بالكامل موجودة عندنا في أفريقيا ومصر، ولكن يا ترى هي كفاءتها زي الدول المتقدمة؟ أكيد لأ.. ممكن يكون عندنا بشر بكفاءة أكتر، وبالتالي احتمالات أن تكون العقول المتميزة موجودة في بلادنا أكبر".

وقال السيسي، في كلمته بجلسة "مستقبل البحث العلمي"، ضمن ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم الأحد: "الدول المتقدمة دي عملت آليات لجذب العقول المتميزة لديها، مش مكتفية بس بعقول شبابها وأبنائها، لدعم هذه الصناعة، وهي في تطور لأن التمويل موجود لأن الصناعة اكتملت خلاص مش علشان التمويل موجود بس، كل يوم عن يوم الصناعة دي بتتقدم وتثبت لدينا، وتحتاج مزيد من الجهد".

وتابع الرئيس السيسي: "عندنا شباب.. بس يا ترى إحنا قادرين نديله الفرصة.. بنحاول من خلال فرصة تعليم كويسة، حتى لو أنا مقدرتش أديله الفرصة ياخد الفرصة في حتة تانية لصالح الإنسانية، مش شرط أكون أناني أوي.. إذا كنا مش قادرين نحط الصناعة دي في مكانها الحقيقي بنفس المستوى في الدول المتقدمة.. طيب نتشارك مع الدول دي، نرسل العقليات ليها وناخد نسبة من علمه.. لو في علاج لمرض معين اخترعه مصري ناخد العلاج ده بنسبة مختلفة عن الدول التانية".