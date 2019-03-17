برلماني: ملتقى أسوان يكشف مكانة أفريقيا لدى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذي تحتضنه أسوان يعد بداية حقيقية لتوطيد العلاقات المصرية الأفريقية على مستوى الشباب باعتباره جيل المستقبل، وأيضًا للتأكيد على توجه السياسة المصرية لتوطيد علاقاتها مع الأفارقة.

وأوضح بركات، في بيان، اليوم الأحد، أن الملتقى يؤكد أن العلاقات المصرية الأفريقية ليست مرحلية ولاسيما مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام، منوهًا إلى أن الملتقى يعد فرصة للمشاركين لإتاحة مختلف الموضوعات التي تهم الشباب العربي والأفريقي من أجل تعزيز التعاون بين الدول العربية والأفريقية.

وأكد بركات، أن المؤتمر الشبابي يعد الأول الذي تستضيفه أسوان بهدف إقامة علاقات شبابية بين مصر وأفريقيا، مناشدًا بضرورة عمل لجان لمتابعة وتنفيذ توصيات المؤتمر على أرض الواقع من أجل توحيد الرؤى الواعدة التي تخدم الشباب العربي والأفريقي.​