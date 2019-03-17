"الطاقة الجديدة والمتجددة" تنتهي من تدريب 33 أفريقيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

احتفلت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بانتهاء البرنامج التدريبي "تقنيات الطاقة المتجـددة" لـ33 متـدربًا من الدول الأفريقية يمثلون دول (زيمبابوي ـ النيجر ـ بوركينا فاسو ـ تشاد ـ مالي ـ الكونغو ـ غينيا ـ جنوب السودان ـ الكاميرون ـ مالاوي ـ كوت ديفوار ـ غانا ـ جزر القمر ـ مدغشقر ـ بروندي ـ توجو ـ جيبوتي ـ موريتانيا ـ ليسوتو ـ الجابون).

وصرح الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بأن البرنامج تناول تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية بخلاف كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية لمدة خمسة عشر يومًا.

وأشار الخياط في تصريحات صحفية، أن البرنامج التدريبي بمنحة كاملة من الحكومة المصرية؛ في إطار التعاون مع الدول الأفريقية واهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتبادل الخبرات وتقديم كل الدعم للأشقاء الأفارقة في مجالات الطاقات المتجددة.

وأضاف أن الهيئة تنفذ برامج تدريبية استفاد منها حوالي أربعة آلاف متدرب من مصر والدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى برامج عملية بمنح كاملة من الهيئة لـ 100 متدرب على نظم تركيب وصيانة الخلايا الشمسية واستهدفت هذه البرامج الشركات المعتمدة وحديثي التخرج وشركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى المرحلة الثانية من برنامج المنح ويستهدف 150 متدرب وينتهى في أوائل مايو المقبل.