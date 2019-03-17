محافظ القاهرة يفتتح معرض الأسر المنتجة بحي السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، معرض الأسر المنتجة بمركز تدريب شباب الخريجين بحي السلام أول والذي تنظمه المحافظة بمشاركة 30 عارضًا وعارضة من شباب الخريجين والجمعيات الأهلية ويستمر لمدة شهر لتسويق منتجات الشباب والتي تضمنت مشغولات يدوية وملابس واكسسورات ومصنوعات جلدية وأثاث معدني.

وأكد عبدالعال، أن أجهزة المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في كافة المجالات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع جهاز تنمية الموارد البشرية شباب الخريجين بالقاهرة.

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وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة تعمل على توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع جهاز تشغيل شباب الخريجين من خلال تقديم دورات تدريبية ومتقدمة في مجالات الحرف اليدوية والتدريب على الحاسب الآلي واللغات لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ملتقيات التوظيف والتشغيل لتوفير فرص عمل جادة لشباب الخريجين.

وأكد خالد عبدالعال، أن المحافظة بصدد التوسع في تنظيم تلك المعارض لتشجيع الشباب على تسويق منتجاتهم، موجهًا بتشغيل المعرض بصفة دائمة طبقًا لاحتياجات الموسم على مدار العام لتوفير السلع المطلوبة للمواطنين بأسعار مناسبة.

رافق المحافظ، إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، ومحمد سيد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم، وخالد شحاتة، رئيس حي السلام أول، ورانيا حسن، مدير مركز تنمية الموارد البشرية بالقاهرة.