الأرصاد: غدا طقس دافىء نهارا على معظم الأنحاء

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طقس معتدل - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، دافىء على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 14 24شبين الكوم 13 24طنطا 13 23دمنهور 11 22الإسكندرية 12 21بلطيم 12 21مطروح 10 19السلوم 10 23سيوة 8 24بورسعيد 12 20دمياط 12 21الزقازيق 12 24الإسماعيلية 10 25السويس 11 24العريش 10 21رفح 10 20رأس سدر 13 24نخل 5 22نويبع 15 25طابا 10 23كاترين 5 19الطور

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