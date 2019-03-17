انت الان تتابع السيسي: الحوار مهم.. ولازم نسمع ونصدق بعض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي: فكرت في عقد لقاء تلفزيوني كل أسبوع للتواصل مع الشباب لكنني وجدت أنه أمر غير كاف، وأيضا فكرت في التواصل عن طريق الصحف ووسائل الإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد: «إن مؤتمرات الشباب تعد فرصة عظيمة للدولة والشباب للتواصل مع بعضهم البعض، وإن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب على القيادة، والتحديات التى تواجه الدول العربية والإفريقية واحدة في معظمها ولا بد من مواجهتها، وفكرة منتدى شباب العالم جاءت للتواصل مع كافة فئات الشباب حتى نسمع ونتحدث مع بعضنا البعض، ومن المهم استمرار هذه المؤتمرات وأن تكون على فترات متقاربة حتى يمكن تحديد الهدف المرجو منها».

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «آفاق جديدة»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين.اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر)ورحب السيسي، بكل الشباب المتواجد على المنصة ولهم كل التحية والتقدير على حديثهم الرائع والأفكار التي

جاء ذلك خلال مداخلة له في جلسة «آفاق جديدة»، ضمن جلسات المؤتمر العربي الإفريقي في مدينة أسوان، والذي بدأ أمس السبت، وتستمر فاعلياته حتى غد الإثنين. اقرأ أيضا| السيسي يشهد فاعليات ملتقى أسوان (بث مباشر) ورحب السيسي، بكل الشباب المتواجد على المنصة ولهم كل التحية والتقدير على حديثهم الرائع والأفكار التي قدموها، مضيفا: «الشباب تحدث عن منتدى الشباب كفكرة، لكنني سأتحدث عنها من منظور المسئول فخلال السنوات ما قبل عام 2016، كنت أرى أن هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر». وذكر: «فكرت في عقد لقاء تلفزيوني كل أسبوع للتواصل معهم لكنني وجدت أنه أمر غير كاف، وأيضا فكرت في التواصل عن طريق الصحف ووسائل الإعلام خاصة مع التطور ووجود وسائل تواصل جديدة ومختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن طرح أحد الشباب فكرة انعقاد مؤتمر للشباب للتواصل معهم». اقرأ أيضا| السيسي: كنت أرى مشكلة في التواصل مع شباب مصر Advertisements وقال الرئيس: «تم عقد المؤتمر الأول للشباب، وكان من المقترح أن يتم مرة واحدة فقط، إلا أننا حين وجدنا أنه منصة رائعة للتواصل بيننا وبين شباب وشابات مصر أصبحت فكرته رائعة عند التطبيق، لأنه حين طرحت فكرة المؤتمر كان لها حد من التقدير ولكن حين تم تنفيذها فأصبح لها تقدير أكبر من ذلك»، مضيفا: «تم طرح أن يعقد المؤتمر كل شهرين أو ثلاثة، نلتقى ونتحدث ونطرح كل الموضوعات والأفكار ويتحدث كل مسئولي الدولة ويطرح الشباب الأسئلة عليهم، وبعد ذلك وجدنا أن الفكرة تتطور». وأشار إلى «إننا لم نتمكن من الحفاظ على فكرة الانعقاد كل 3 أشهر واعترف بذلك وبأنه أمر غير جيد، لأن هذه اللقاءات والتواصل فرصة عظيمة للدولة وللشباب ليتواصلوا مع بعض وليسمع أحدنا إلى الآخر»، معربا عن أمله في المحافظة على مؤتمر الشباب على مستوى مصر، وأن يكون كل 3 شهور مهما كنا مشغولين، وأن تكون مدته يوما أو يومين، منوها في الوقت ذاته بأن نتائجه ستكون رائعة. اقرأ أيضا| انتصار السيسي: قارتنا مليئة بشباب قادر على خلق الفرص وأضاف السيسي: «استفدنا من إيجاد منصة لم تكن موجودة قبل هذه اللقاءات، وكلما بعد الفاصل بين المؤتمر والآخر تصبح نتائجه غير جيدة، أما عند التقارب بين المؤتمرات تصبح النتائج أفضل»، متسائلا: «هل الشباب كان قادرا على التأهيل والمعرفة على قيادة مؤسسات الدولة؟». وتابع: «كنا بحاجة إلى عمل برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب، ثم طورنا الموضوع وقمنا بعمل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لكي يأخذ الشباب الفرصة لتكون الوعاء الذى نأخذ منه لصالح الوظائف المختلفة والعليا في الدولة»، مشيرا إلى أنه تم إنشاء الأكاديمية وبدأت في تخريج دفعات متاحة، وتم إتاحتها للشباب والشابات الموجودة في قطاع الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة. اقرأ أيضا| إفريقية النواب: السيسي يرفع شعار «تمكين الشباب» وقال الرئيس إن التحديات التي تواجهها مصر لا تختلف كثيرا عن التحديات في الدول الإفريقية والكثير من الدول العربية، لافتا إلى أن التحديات واحدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ولا بد من مواجهتها والتغلب عليها. واختتم: «لو وضعنا التحديات أمام أعيننا ورأيناها أنها جبل كبير بين آمالنا وأهدافنا من الممكن أن تؤثر علينا وألا نتحرك، ومن المهم الحوار والاستماع لبعضنا البعض وأن نصدق بعض»، موضحا أنه تم طرح أفكار في أول مؤتمر للشباب، وتم تنفيذها. اقرأ أيضا| نص كلمة السيسي بأسوان: نسكن إقليما أرهقته الصراعات

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