انت الان تتابع غدا.. فتح الحديقة الدولية بالمجان لأهالي المنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قرر اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، فتح باب الدخول للحديقة الدولية بمنطقة شرق النيل غدا الإثنين بالمجان للمواطنين، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 100. كان المحافظ قد أعلن إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة والافتتاحات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع بدء الاحتفالات بعيد المنيا القومي الموافق 18 مارس الجاري، وتبدأ الاحتفالات بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري، واستعراض طابور عرض رياضي وعسكري لمديريات الخدمات، بمشاركة مديرية الأمن، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

وقال محافظ المنيا، إن برنامج الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة يشمل افتتاح عدد من المشاريع الخدمية بجميع القطاعات المحلية على مستوى مراكز المحافظة التسع والمنطقة الصناعية. ويعد 18 مارس تاريخا وحدثا مهما على أرض محافظة المنيا عروس الصعيد، ففي صباح 10 مارس 1919 اشتعلت الثورة في جميع أرجاء محافظة المنيا