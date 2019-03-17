شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تسليم شريحة الإنترنت لتابلت «الثانوية التراكمية» غدًا بالمدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني البدء في تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، الذي سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسي، لطلاب الصف الأول الثانوى بالنظام التراكمى الجديد اعتبارًا من الاثنين ١٨ مارس الجاري.

وأضافت الوزارة أن الهدف من الشريحة هو الوصول إلى شبكة الإنترنت خارج المدرسة للوصول إلى المحتوي الرقمي على بنك المعرفة المصري وأداء الامتحانات الإلكترونية لبعض الفئات من الطلاب.

ومن أجل التسهيل على الطلاب، أشارت الوزارة إلى أن الطالب الذي حصل على جهاز التابلت من حقه استلام الشريحة؛ وأن الوزارة قد نسقت مع شركات الاتصالات بأن يتم تسليم الشريحة للطلاب داخل المدارس تيسيرا على الطلاب وذويهم وذلك بدون أي مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

وأوضحت الوزارة أنه على ولي أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي الشخصية وصوره ضوئية منها، وصورة شهادة ميلاد الطالب، وكود الطالب لكي يتمكن من استلام الشريحة.

من جانبه شدد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال خطابًا موجها لكافة المديريات التعليمية بالمحافظات، على تنفيذ 16 بندًا بخصوص إجراء الامتحان التدريبي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي، المقرر عقده خلال الفترة من 24 مارس الجاري إلى 4 أبريل المقبل، لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأكد الخطاب على ضرورة عقد الامتحان بالمواعيد المقررة بالجدول المعلن على أن يستكمل بقية ‏اليوم الدراسي لطلاب الصف الأول الثانوي مع مراعاة انتظام الدراسة لبقية ‏الصفوف، فضلا عن إعداد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب داخل الفصول ومقارنتها بالرقم المسلسل للتابلت الخاص بالتابلت وكذلك الرقم القومي.

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وشدد رئيس قطاع التعليم العام على ضرورة إجراء الامتحان داخل الفصل الخاص بالطالب مع مراعاة ترتيب جلوس ‏الطلاب بطريقة تصاعدية وفقا للرقم المسلسل للتابلت الخاص بكل ‏طالب أو كود الطالب، والتأكد من ترتيب جلوس الطلاب بالطريقة الصحيحة المشار إليها.‏

وطالب حجازي بأن يختص مسؤول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة بالمساعدة في عملية بدء ‏الامتحان داخل اللجان، والتنبيه على جميع الطلاب بضرورة مراعاة الزمن المخصص للإجابة ‏عن أسئلة كل مادة حيث يتم غلق الموقع إلكترونيا بعد انتهاء الزمن المحدد لكل ‏مادة.

ونوه حجازي، بمنع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير داخل ‏لجان الامتحان حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقاً لقانون مكافحة ‏الغش، على أن يُقتصر إجراء الامتحان التدريبي على طلاب المدارس الحكومية ‏والخاصة فقط، أما بقية الفئات من طلاب الصف الأول الثانوي يمكنها ‏التدريب على الامتحان بعد تحميله على موقع الوزارة وهم طلاب ‏‏(المنازل- الخدمات- السجون).‏

وأوضح أنه بالنسبة لطلاب الدمج فلن يخضعوا لهذا الامتحان نظرًا لوجود ‏مواصفات ورقة امتحانيه خاصة بهم، على أن يُسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد ‏الامتحان في تلك المادة.

وأشار إلى أنه في حال حدوث أية مشكلات تقنية أثناء عقد الامتحان يُستدعى مسؤول ‏التطوير التكنولوجي بالمدرسة للتعامل معها فورا، على أن تعد كل مدرسة تقرير يومي شامل عن سير الامتحان بالمدرسة.

وطالب ‏رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان ‏واتخاذ اللازم حال حدوث أية مشكلات على أن تضم (وكيل الإدارة التعليمية – مدير ‏التعليم الثانوي بالإدارة – مدير التطوير التكنولوجي بالإدارة).‏

وأشار حجازي إلى أنه بالنسبة للمدارس التي ليس لديها شبكات سوف تقوم الوزارة بتوفير ‏شريحة لتشغيل التابلت أثناء الامتحان، لافتا إلى أن الامتحان سيعقد فيما درسه الطالب بداية من الفصل الدراسي الثاني. وشدد على ضرورة التنبيه على مديري المدارس بطباعة الجدول ووضعه ‏في مكان ظاهر بالمدرسة وإعلام الطلاب به.