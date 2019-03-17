شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء واجهات المباني الواقعة على الطريق الدائري استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللــواء أحمــد فـؤاد، نـائـب محـافـظ القـاهــرة للمنطقة الجنوبية، إنه يتم بشكل يومي متـابعـة الأعمـال التـى تتـم لطـلاء واجهـات المباني الواقعة على الطـريق الدائري بطـول 5 كيلو متر فـى الاتجـاهيـن بنــاء على توجيهات القيادة السيـاسية استعــدادا لاستقبــال بطـولـة كـأس الأمــم الأفــريقيـة. وأكد نــائب المحافظ أن الأعمال تتــم وفقـــا للجـدول الــزمني المعـد وشـــدد نـائب المحـافـظ علـى ضرورة مـراعــاة الأصـول الفنيــة والهنــدسية ذات المظهـر الحضاري والمتـابعــة المستمـرة مــن قبــل رؤسـاء أحيــاء مصـر القــديمة والبساتين ودار السـلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلاء واجهات المباني الواقعة على الطريق الدائري استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.