شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تستعد لإجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية بالأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت محافظة الجيزة، الأحد، استعداداتها لإجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية في 12 أبريل المقبل بمنطقة الأهرامات الأثرية، بحضور العديد من الوفود الأفريقية والدولية المشاركة بالحدث.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه جاري الانتهاء من أعمال تجميل الطرق المؤدية للمنطقة ودعمها بالزهور ولافتات الترحيب بالزوار والمشاركين في ذلك الحدث الكبير، مشيرًا إلى أن كافة المناطق الأثرية بالمحافظة ستظهر بأزهى صورها خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية لاستقبال الوفود السياحية للدول المشاركة في البطولة. ووجه «راشد» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالاستمرار في رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

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كما وجه المحافظ، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالعمل على مدار 24 ساعة لرفع كفاءة النظافة والتجميل والمساحات الخضراء بالطرق الرئيسية وعدم السماح بوجود أي مخلفات.

وأوضح «راشد»، في تصريحات صحفية له، أنه جاري تطوير شارع الأهرام بالكامل بدءً من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل ومرورًا بميدان الرماية، حيث يعد أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية.

ولفت أنه جاري تركيب «انترلوك» على جانبي الطريق بشارع الأهرام للتسهيل على المشاة وترميم الأرصفة ودهان البلدورات، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الإنارة بالكامل وصيانة ما يلزم منها.

وجاء ذلك خلال جولة تفقد المحافظ خلالها الأعمال الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بالمحافظة بأحياء الدقي والهرم رافقة اللواء محمد رأفت السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، حيث حرص «راشد» على متابعة أعمال التجميل الجاري تنفيذها بالشوارع الرئيسية.