شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء ندب نائب رئيس هيئة السكة للشؤون المالية «لمخالفات مالية وإدارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت هيئة السكة الحديد إنهاء «ندب مصطفي سلطان» نائب رئيس هيئة السكة للشؤون المالية، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية، وتقوم الهيئة والأجهزة الرقابية في التحقيق بها وتكليف أحد المساعدين بإدارة الشؤون المالية بمهام عمله الى حين تعيين نائب أخر.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد لـ«المصري اليوم»: «قرار سلطان كان يشغل رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية وأنه تم ندبه لوظيفة نائب منذ ٦ أشهر».

وأضاف أنه «فور علمه بوجود شبهه مخالفات أصدرت قرار بالتحقيق في هذه المخالفات، وبعد تأكيد اللجنه بالمخالفات، قررت إانهاء إنتدابه وذلك بعد العرض على المهندس كامل الوزير وزير النقل».