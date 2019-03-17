شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: تحدياتنا واحدة.. وما يواجهنا في مصر لا يختلف كثيرًا عن الدول الأفريقية والعربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية انعقاد مؤتمر الشباب كل فترة بصفة دورية، «لأن هذا النوع من اللقاءات والتواصل مهم بين الشباب والمسؤولين».

وقال «السيسي» خلال كلمته في جلسة منتدى شباب العالم ..آفاق جديدة بملتقى الشباب العربي الإفريقي بأسوان، إنه في البداية عندما اقترح مؤتمر الشباب كان لانعقاده مرة واحدة، وعندما رأى أنه منصة جيدة للتواصل مع الشباب، أصبح فرصة لطرح الأفكار.

وتابع الرئيس السيسي قائلا: «إننا اتخذنا قرارا بعقد مؤتمرات دورية للشباب حرصا على استمرار التواصل، مشيرا إلى أن مؤتمرات الشباب أثبتت نجاحها واللقاءات أصبحت تأتي بنتائج رائعة واستفدنا بعمل منصة تواصل بيننا وبين بعض».

وأوضح الرئيس السيسي، أن فكرة مؤتمر الشباب مهمة للتواصل بين الدولة والشباب للحديث مع بعض ونسمع بعض، لافتًا إلى أن «تنفيذ ما يدور في المؤتمرات ستجعلنا بشكل أفضل وأكبر، ولا بد أن نحافظ على إقامة المؤتمرات كل 3 أشهر على الأكثر مهما كنا مشغولين».

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واوضح السيسي انه كانت هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر قبل عام 2016، لذلك ظل يبحث عن إيجاد حلول للتواصل مع الشباب، واقترح عليه أحد الشباب المشاركين بعقد مؤتمر مع الشباب للتواصل معهم.

وأضاف الرئيس أن مؤتمر شباب يهدف للتواصل مع كافة فئات الشباب، مشيرا إلى أن مؤتمر الشباب في مصر فكرة رائعة ولها تقدير كبير، وبعدها اتخذ قراراً بعقد لقاء دوري للرد على الشباب.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب على القيادة، لافتاً إلى أننا اتخذنا قرارا بعقد مؤتمرات دورية للشباب حرصا على استمرار التواصل، متابعًا: «أقدم التحية والتقدير لكل الشباب المنظمين والمشاركين بملتقى الشباب الإفريقي».

واوضح الرئيس السيسي ان التحديات التي تقابلنا في دولنا واحدة، لافتًا إلى أن مصر تحدياتها لا تختلف كثيرًا عن الدول الأفريقية والدول العربية من حيث النمو السكاني والتحدي السياسي والاقتصادى والأمنى.

قال الرئيس: «نحتاج أن نكون واعيين بالتحديات وتأثيرها والقدرة على التغلب عليها، حيث أننا لو وجدنا جبلا كبيرا بين آمالنا وأهدافنا لن نتحرك من مكاننا».

وأضاف الرئيس، من المهم أن نتحدث مع بعض وأن نسمع بعض وأن نصدق بعض.

في سياق متصل أعلنت آية عطية، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي، الأحد، عن إطلاق منتج جديد من منصات منتدى شباب العالم هو مختبرات منتدى شباب العالم WYF Labs والهدف منه هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئة Startups قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وتوفر WYF Labs للشباب المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.