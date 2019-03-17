شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإعاقة»: 123 مرشحًا لجائزة الأسرة المصرية على مستوى 20 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المجلس القومي لشؤون الإعاقة أنه تم الانتهاء من تلقي الترشيحات الخاصة بمسابقة الأسرة المصرية لنيل لقب الشخص المثالي على مستوى الجمهورية خلال عام 2019، وبلغ عدد المتقدمين للمسابقة 123 مُرشحًا على مستوى 20 محافظة.

وقال د.أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، إن التقدم للمسابقة كان إلكترونيا بواسطة استمارة تم تصميمها وفق معايير وضوابط معينة، وفور انتهاء المدة المحددة للترشح قام المجلس بتشكيل لجنة لاختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط، ومراجعة مستندات المتقدمين للمسابقة وانتقائهم بعناية شديدة، وفق المعايير المحددة لها، لافتاً إلى أن الأولوية تحدد وفق معيار درجة الإعاقة والحالة الاجتماعية ومنها الأرامل والمطلقات، فضلاً عن المستوى التعليمي للأبناء، مع الوضع في الاعتبار الأم التي لم تنل قدراً من التعليم وحصل أبناؤها على مؤهلات عليا.

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ووجه المشرف العام على المجلس الشكر للمحافظين ممن قاموا بالإعلان عن المسابقة سواء بإصدار بيانات رسمية أو نشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في سبيل دعم وحدة الأسرة المصرية، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جوائز للفائزين على مستوى المحافظة، وكذلك الفئات المكونة للأسرة من خلال مؤتمر سينظمه المجلس خلال أيام.

وكان المجلس القومي لشؤون الإعاقة قد أطلق لأول مرة مسابقة لاختيار الشخص المثالي في عدد من الفئات، منها (أم ذات إعاقة – أم لأبناء ذوي إعاقة – أم بديلة أو أب بديل لشخص من ذوي الإعاقة- أب مثالي لأبناء من ذوي الإعاقة – أخ- أخت من ذوي الإعاقة) مطلع الشهر الماضي، بالتزامن مع عيد الأسرة المصرية.

وتضمنت معايير الاختيار مدى عطاء المتقدمين للمسابقة، في دعم وتحفيز الأسرة في الحفاظ والالتزام بمنظومة القيم الإنسانية، وقدرتهم على الحفاظ على تماسك الأسرة، وإيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة، ورعاية الأبناء والقدرة على مواجهة التحديات.

كما اشتملت المعايير أيضاً على أن يكون للمتقدمين قصة كفاح في تربية الأبناء أو الإخوة أو الأخوات من ذوي الإعاقة، والمحافظة على كيان الأسرة ودمج وتمكين أبنائهم أو إخوتهم في المجتمع والوصول بهم للتفوق في المجالات العلمية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية أو المناصب القيادية.