شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون: الملتقى العربي والأفريقي فرصة لسد الفجوة بين شباب المنطقتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى عدد من الشباب المشارك في ملتقى الشباب العربي والأفريقي المقام في جوهرة النيل أسوان عن سعادتهم بالتواجد في الملتقى والمشاركة في فعالياته الثرية، حيث رأوا أن المنتدى يعد فرصة كبيرة لسد الفجوة بين شباب المنطقتين، كما أنه فرصة جيدة للاستماع وتبادل الخبرات بين شباب المنطقتين خاصة أن الملتقي شهد العديد من الجلسات والمناقشات الثرية التي سيكون لها أثر كبير عليهم خلال الفترة المقبل.

وأكد أحد المشاركين من المملكة المغربية أن هذا الملتقى يعد فرصة للتعرف على الخبرات وتجارب المشاركين في الورش والجلسات التي ستقام خلال الملتقى، كما أن هذا الملتقى يعتبر فرصة كبيرة للاستماع إلى أراء الشباب العربي والأفريقي.

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وأضاف أن الشباب الأفريقي بحاجة إلى التطوير من خلال تغيير أنظمة التعليم، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في المدارس، حتي لا يقع الشباب في نفس الأخطاء التي كانت موجودة في السابق.

وأشار إلى أنه يجب على الشباب أن يكون على دراية كاملة بجميع الثروات الموجودة في الدول الأفريقية، مشددا على أن افريفيا هي القارة الشابة لذلك يجب دارسة أسباب عزوف الشباب عن الاستثمار والعمل في بلاده وتحديد متطلباته للاستفادة منه.

فيما قال شاب من السودان أن هذا الملتقي يعد فرصة كبيرة لسد الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا، بين شباب المنطقتين، كما انه يمثل نقلة نوعية للتقريب بين الشباب العربي والافريقي لذلك يجب أن تقام مثل هذه الملتقيات بشكل دوري والاستعانة بالشباب الموثر في دولهم .

وأضاف أنه لابد من نشر التوعية بين الشباب في كيفية الاستفادة بالعلاقات بين الدول وبعضها، مشددا على أنه اذا أقيم هذا الملتقى بشكل دوري سيساعد الشباب في الاستفادة من الخبرات التي اكتسبها في مثل هذه المؤتمرات في بلدانهم، لذلك يجب توعية الشباب بالثروات الموجودة في القارة .