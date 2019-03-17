شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: «مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن من منظومة الدعم طالما من المستحقين، وأن ما تقوم به الوزارة حاليًا هو تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين.

وأضاف «المصيلحي»، خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد: «مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات، وهو مستحق»، متسائلاً: «هل يُعقل أن يستهلك شخص كهرباء بأكثر من 1000 كيلووات شهريًا أو فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، ويستحق دعمًا بقيمة 50 جنيهًا أو من لديه سيارة فارهة».