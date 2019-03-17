شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى شباب العالم يعلن إطلاق «WYF LABS» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد، الأحد، ثاني أيام ملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأعلنت آية عطية، المنسق العام لمنتدى شباب العالم، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم، عن إطلاق منتج جديد من منصات منتدى شباب العالم هو مختبرات منتدى شباب العالم WYF Labs، والهدف منه هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئة Startups قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وتوفر WYF Labs للشباب المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

الملتقى هو إحدى فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms) والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظرائه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.

Advertisements

ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية بنوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي الأفريقي بمدينة أسوان.

تدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي الأفريقي، خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية، حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019.

ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.