شكرا لقرائتكم خبر عن «نويبع» و«سانت كاترين» على خريطة المشروعات القومية للدولة وتنميتها اقتصاديًا وسياحيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال د.عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعية «مستثمري جنوب سيناء»، إن الجمعية تدعم د. رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بشكل عام، وتدعم ملف السياحة الاستشفائية بشكل خاص، لافتًا إلى تصريحات الوزيرة المتعلقة باهتمام الوزارة خلال الفترة المقبلة بمدينتي «سانت كاترين» و«نويبع»، والترويج لهما بهدف زيادة التدفقات السياحة، موضحًا أن المقصدين لم يحصلا على حصة عادلة من حجم الحركة.

وأضاف أنه إذا أحسنا استغلال مدينة سانت كاترين فيمكنها وحدها أن تسهم بدخل سياحي يماثل ضِعف ما تحققه السياحة المصرية مجتمعة، فهذه المدينة مقدسة ويجب أن يكون تسويقها على أساس ما تملكه من تفرد ديني يجعل الملايين حول العالم يرغبون في زيارتها، ففيها المكان الوحيد الذي تجلى فيه الله سبحانه وتعالى بنوره وفيها الوادي المقدس وبها جبل موسى وشجرة العليقة وأعشاب طبية وعلاجية لا يوجد لها مثيل بالعالم ووديان من أجمل الوديان في العالم.

وتابع أنه في ظل اهتمام القيادة السياسية ووزيرة السياحة بسانت كاترين وكذلك وزير الطيران وجهود اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، سيتم حل المعوقات مثل توقف المطار وندرة الفنادق وضعف الاهتمام بالمزارات السياحية وتطوير الأماكن الموجودة بها لاستقبال السياحة المرتقبة.

وطالب بضرورة إنشاء مستشفى عالمي، مع وضع المدينة على خريطة المشروعات القومية للدولة وتنميتها اقتصاديًا وسياحيًا ستظهر بالشكل المناسب الذي يضعها في مكانتها كمقصد ديني وسياحي واستشفائي عالمي.

Advertisements

وطالب رئيس جمعية مسافرون للسياحة بعقد مؤتمر للسياحة الاستشفائية بمدينة سانت كاترين ودعوة كل المعنيين بهذا المجال حول العالم وطرح فرص استثمارية تجذب المستثمرين في إنشاء منتجعات صحية ومستشفيات ومراكز طبية مع طرح مميزات للاستثمارات السياحية والاستشفائية بالمدينة.

وشدد «عبداللطيف» على ضرورة إعداد خطة تسويقية متميزة تجمع بين السياحة الدينية والبيئية والاستشفائية والهجن والدراجات والسفاري ويتم التسويق لها في البورصات السياحية العالمية مع ضرورة توفير التاكسي الطائر لتنشيط رحلات اليوم الواحد إلى كاترين.

واقترح رئيس جمعية مسافرون بالتنسيق بين الجهات المعنية ومنظمة اليونسكو لعقد مؤتمرات ولقاءات للتعريف بمدينة سانت كاترين وتوثيق حياة البدو بالمدينة من عاداتهم وتقاليدهم ليتم تسجيلها ضمن التراث العالمي ودعوة منظمة اليونسكو لزيارة المدينة وعقد محاضرات واجتماعات عن سانت كاترين للتعريف بتراثها ومع تسليط الضوء من اليونسكو على سانت كاترين التي تدخل ضمن التراث العالمي بدير سانت كاترين وهو من أقدم الأديرة في العالم سيكون هناك عامل تسويق ودفعة قوية لتحفيز السائحين على زيارة المدينة التاريخية.

ونوه إلى ضرورة التسويق لسانت كاترين أيضًا كونها مسجلة ضمن المحميات الطبيعية بالتراث العالمي بمنظمة اليونسكو وهذه نقطة غائبة عن برامج التسويق للمدينة رغم أهميتها.

واقترح إنشاء مطار في المنطقة بين دهب ونويبع وسانت كاترين بعد وادي سعال وهذا المطار سيخدم دهب ونويبع وسانت كاترين وبالتبعية مدينة طابا ويتم من خلال هذا المطار تنمية هذه المدن بالكامل، خاصة أن هناك مناطق تصلح لإنشاء مطار هناك.