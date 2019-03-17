شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من سفارة مصر في نيوزيلندا يتوجه إلى «كرايستشيرش» لمساعدة المصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية تواصل الاطمئنان على أبناء الجالية المصرية عبر السفارة المصرية في نيوزيلندا عقب الحادث الإرهابي الغاشم، الذي وقع ضد مسجدين بمدينة كرايستشيرش النيوزيلندية.

وقال مساعد وزير الخارجية إن وفدا برئاسة السفير طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، سوف يتوجه إلى مدينة كرايستشيرش للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية، ومساعدة المصابين، ومواساة أسر الشهداء في الحادث بالتنسيق مع السلطات المحلية النيوزيلندية، فضلا عن التيقن مما يرد عن بيانات الشهداء والمصابين المصريين في ضوء عدم إعلان الجانب النيوزيلندي قائمة الشهداء والمصابين بصورة رسمية حتى الآن.

وأهابت وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية في نيوزيلندا بتوخي الحذر، خلال الوقت الحالي، في تحركاتهم، حرصا على سلامتهم وضمان أمنهم.