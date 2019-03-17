شكرا لقرائتكم خبر عن «مميش»: كامل الوزير أحد أسباب نجاح قناة السويس الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة لديها مخطط لتطوير كل موانئ الجمهورية، من شرقها إلى غربها، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية، ليصبح قادرًا على استيعاب جميع أنواع السفن، ذات الغاطس الكبير.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 8»، اليوم الأحد، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، تحت عنوان «نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري -التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ».

ويشارك في المؤتمر الذي حضره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أكثر من 43 متحدثاً وخبيراً في مجالات النقل البحري والموانئ والنقل واللوجستيات من جامعات متخصصة وموانئ وشركات عربية ومؤسسات عالمية من 15 دولة عربية وأجنبية.

وأضاف «مميش» أن تطوير الموانئ المصرية ينعكس بالإيجاب على قناة السويس التي تصل أعماقها لـ 24 مترًا، مشيرًا إلى أنه تم البدء في تطوير موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة.

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وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بالفريق كامل الوزير، قائلا: «أتوجه بالشكر للقيادة السياسية لتعيين رفيق الكفاح والسلاح كامل الوزير وزيرا للنقل، فهو أحد أسباب نجاح قناة السويس الجديدة.. ونتمنى في عهدك تطوير قطاع النقل البحري».

من جانبه، قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري: «أشعر بالفخر لكوني من خريجي الكلية الفنية العسكرية التي تخرج فيها الفريق كامل الوزير».

وتابع «عبدالغفار» في كلمته خلال المؤتمر، قائلا: «الوزير هو أول من يحصل على رتبة الفريق من خريجي الكلية الفنية العسكرية.. ولدينا ثقة في إحداثه التطوير المنشود بمجال قطاع النقل».

وأضاف رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن مؤتمر مارلوج أصبح من أهم الأحداث الدولية في مجال النقل البحري، لكونه يضم حشدًا مميزًا من الشركات والمنظمات العاملة في هذا المجال، مشيدًا بالدعم المقدم من جامعة الدول العربية لإنجاح المؤتمر كل عام.

وسّلم «عبدالغفار» درع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لكل من رئيس هيئة قناة السويس، ووزير النقل، وعدد من الشخصيات العربية والدولية المشاركة في مؤتمر «مارلوج 8» للنقل البحري واللوجستيات.