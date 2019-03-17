شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مؤتمرات الشباب فرصة عظيمة للدولة والشباب للتواصل معًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أن مؤتمرات الشباب تعد فرصة عظيمة للدولة والشباب للتواصل مع بعضهم البعض.

وقال الرئيس السيسي، في مداخلة له خلال الجلسة الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي الأفريقي المنعقدة تحت عنوان «منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة»، إن البرنامج الرئاسي لتدريب وتأهيل الشباب جاء لمساعدة الشباب على القيادة، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية واحدة في معظمها ولابد من مواجهتها.

وأوضح أن فكرة منتدى شباب العالم جاءت للتواصل مع كل فئات الشباب حتى نسمع ونتحدث معًا، مؤكدا أهمية استمرار هذه المؤتمرات وأن تكون على فترات متقاربة حتى يمكن تحديد الهدف المرجو منها.

ورحب الرئيس السيسي بكل الشباب المتواجد اليوم على المنصة ولهم كل التحية والتقدير على حديثهم الرائع والأفكار التي قدموها، مضيفا أن الشباب تحدث عن منتدى الشباب كفكرة ولكنني سأتحدث عنها من منظور المسؤول، فخلال السنوات ما قبل عام 2016 كنت أرى أن هناك مشكلة في التواصل مع شباب مصر.

واستطرد الرئيس السيسي قائلا: «فكرت في عقد لقاء تليفزيوني كل أسبوع للتواصل معهم ولكنني وجدت أنه أمر غير كاف، وأيضا فكرت في التواصل عن طريق الصحف ووسائل الإعلام وخاصة مع التطور ووجود وسائل تواصل جديدة ومختلفة منها مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن طرح أحد الشباب فكرة انعقاد مؤتمر للشباب للتواصل معهم».

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وأكمل الرئيس عبدالفتاح السيسي: «تم عقد المؤتمر الأول للشباب، وكان من المقترح أن يتم مرة واحدة فقط، إلا أننا حين وجدنا أنه منصة رائعة للتواصل بيننا وبين شباب وشابات مصر أصبحت فكرته رائعة عند التطبيق، لأنه حين طرحت فكرة المؤتمر كان لها حد من التقدير ولكن حين تم تنفيذها فأصبح لها تقدير أكبر من ذلك».

وأضاف الرئيس السيسي: «تم طرح أن يعقد المؤتمر كل شهرين أو ثلاثة، نلتقى ونتحدث ونطرح كل الموضوعات والأفكار ويتحدث كل مسؤولي الدولة ويطرح الشباب الأسئلة عليهم، وبعد ذلك وجدنا أن الفكرة تتطور»، مشيرا إلى أننا لم نتمكن من الحفاظ على فكرة الانعقاد كل 3 أشهر وأعترف بذلك وبأنه أمر غير جيد، لأن هذه اللقاءات والتواصل فرصة عظيمة للدولة وللشباب ليتواصلوا مع بعض وليسمع أحدنا إلى الآخر.

وأعرب الرئيس السيسي عن أمله في المحافظة على مؤتمر الشباب على مستوى مصر وأن يكون كل 3 شهور مهما كنا مشغولين، وأن تكون مدته يوما أو يومين، منوها في الوقت ذاته إلى أن نتائجه ستكون رائعة.

وأضاف أننا استفدنا من إيجاد منصة لم تكن موجودة قبل هذه اللقاءات، وكلما بعد الفاصل بين المؤتمر والآخر تصبح نتائجه غير جيدة، أما عند التقارب بين المؤتمرات تصبح النتائج أفضل.

وتساءل الرئيس السيسي قائلا: «هل الشباب كان قادرا على التأهيل والمعرفة على قيادة مؤسسات الدولة؟ كنا بحاجة إلى عمل برنامج رئاسي لتأهيل وتدريب الشباب، ثم طورنا الموضوع وقمنا بعمل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لكى يأخذ الشباب الفرصة لتكون الوعاء الذي نأخذ منه لصالح الوظائف المختلفة والعليا في الدولة»، مشيرا إلى أنه تم إنشاء الأكاديمية وبدأت في تخريج دفعات متاحة، وتمت إتاحتها للشباب والشابات الموجودين في قطاع الحكومة أو الجهاز الإداري للدولة.

وقال الرئيس إن التحديات التي تواجهها مصر لا تختلف كثيرا عن التحديات في الدول الأفريقية والكثير من الدول العربية، لافتا إلى أن التحديات واحدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية، ولابد من مواجهتها والتغلب عليها.

وتابع الرئيس: «لو وضعنا التحديات أمام أعيننا ورأيناها أنها جبل كبير بين آمالنا وأهدافنا من الممكن أن تؤثر علينا وألا نتحرك»، وأكد على أهمية الحوار والاستماع لبعضنا البعض وأن نصدق بعضنا، وذكر أنه تم طرح أفكار في أول مؤتمر للشباب، وتم تنفيذها.