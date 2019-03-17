شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يأمر بترحيل أجنبيين اثنين خارج البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بإبعاد أجنبيين، أحدهما رواندي الجنسية والآخر بنجلاديشي، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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