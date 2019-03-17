شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر«مارلوج 8» بحضور «الوزير» و«مميش» بمشاركة 15 دولة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات «مارلوج 8» صباح اليوم، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، وذلك تحت عنوان «نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري –التوجهات المستقبلية للاستثمار في الموانئ»،.

حضر المؤتمر كل من الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة دينا الظاهر، مديرة قطاع النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ويتحدث خلال الفعاليات أكثر من 43 متحدثاً وخبيراً في مجالات النقل البحري والموانئ والنقل واللوجيستيات من جامعات متخصصة وموانئ وشركات عربية ومؤسسات عالمية من 15 دولة هي «مصر، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، إيطاليا، النرويج، كوستاريكا، الفلبين، سلوفينيا، بلجيكا، كوريا، الأردن، ألمانيا، ماليزيا، المملكة العربية السعودية» وتشارك في فعاليات «مارلوج8» 17 جامعة محلية وعربية ودولية تمثل 11دولة هي «مصر، النرويج، ايطاليا، الدانمارك، انجلترا، استراليا، سلوفينيا، ماليزيا، اليونان، اليابان، السعودية».

ويناقش المؤتمر 6 محاور هي مشروعات الإستثمار وأهمية محور قناة السويس كمنطقة إقتصادية عالمية واعدة، وأحداث الإبداعات والابتكارات التكنولوجية في الموانئ، والإستثمار البيئي في المواني والمردود الإقتصادي، والعلاقة بين الإستثمار المستدام والتكامل بين المدينة والميناء، وأهمية تطوير الكوادر البشرية لتحقيق رؤية المواني 2030، بالإضافة الى الإستثمار بالموانئ وفقا لرؤية