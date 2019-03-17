شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ 41 مواطناً بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بالسماح 41 مواطناً مصرياً بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، مع رفض شخص من مواليد فلسطين طالب باكتساب الجنسية المصرية تبعاً لوالده وذلك لدواعي أمنية.

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