شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن غداً فى مؤتمر صحفى أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، مؤتمراً صحفياً غداً الإثنين 18/3/2019 بمقر الوزارة ، لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2019 وعددهم 32 أم فائزة بمسابقة عيد الأم وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلى الجهات المعنية.

وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام 635 أم ، وقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات علي قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أم بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى أنه قد تم اختيار 27 أم على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوى المركزى بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

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وأضافت والى أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها على الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسؤليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء وإلتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، و أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها ، و أن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها إبن من ذوى معاقة هى الا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنياً غير قابل للتعليم .