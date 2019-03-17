شكرا لقرائتكم خبر عن المنسق العام لمنتدى شباب العالم تعلن من أسوان إطلاق مختبرات "WYF LABS" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم، الأحد، ثانى أيام ملتقى الشباب العربى والإفريقى من مدينة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلنت آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والإفريقى اليوم، إطلاق منتج جديد من منصات منتدى شباب العالم، هو مختبرات منتدى شباب العالم WYF Labs، والهدف منه هو إلهام وتمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئة Startups قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التى وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وتوفر WYF Labs للشباب المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم، والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال.

والملتقى هو أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم (WYF Platforms)، والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصرى ونظرائه فى جميع أنحاء العالم، فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة فى جميع المجالات، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات على مدار العام.

يأتى الملتقى، تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عُقد فى نسخته الثانية نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ، والتى نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان.

Advertisements

وتدور أجندة الملتقى 2019، حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والإفريقى، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام.

كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.