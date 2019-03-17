مسئول الشراكات بمنتدى شباب العالم: إفريقيا غنية بالثروات الطبيعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد خليل، مسئول الشراكات بمنتدى شباب العالم، إن القارة الإفريقية غنية بالثروات الطبيعية التى تحتاج إلى القيادة السليمة للاستفادة منها، مبينا أن المنطقة العربية والقارة السمراء تشتركان فى نفس التحديات، لاسيما فى فكرة تأهيل وتمكين الشباب.
وأضاف خليل، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربى والأفريقى، أنه يجب تحويل كافة تحديات القارة الأفريقية إلى فرص وعناصر جيدة نستفيد منها، مشيرا إلى تجربة مصر الرائعة فى تأهيل وتدريب الشباب.
وأوضح أن الاعتماد على الخبرات الأجنبية إحدى المشكلات التى تواجه الدول الأفريقية، كما أن هناك اقتصادية بسبب غياب الوعى، وهو ما يستغله البعض من أجل التركيز على الإرهاب الفكرى للشباب.
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