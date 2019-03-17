24 مارس.. الحكم في دعوى رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، للحكم بجلسة 24 مارس الجاري. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34610 لسنة 73 ق، عمرو زكريا عبدالله وآخرين. كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكما في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المتضمن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة.

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