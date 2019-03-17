الداخلية تضبط 114 طربة حشيش و12 كيلو بانجو قبل ترويجها بـ 4 محافظات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة بمديريات أمن "القاهرة، الإسكندرية، مطروح، الدقهلية" وقطاع الأمن العام لضبط تجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 114 طربة لمخدر الحشيش، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 12 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 550 جرام"، وذلك على النحو التالي:، في الدقهلية، ألقي القبض على "عاطل"، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 29 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 12 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض.

وضُبط بالإسكندرية عاطل، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم قضية ضرب لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 14 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، هاتف محمول.

فيما تم ضبط عاطلين، بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في كمين أعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة برج العرب مستقلان سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 300 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط عاطلين، سبق اتهام أحدهما في 10 قضايا آخرهم قضية مخدرات لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما 25 طربة من مخدر الحشيش وزنت 6,250 كيلو جرام، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة.

وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح ألقي القبض على عاطلين، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وذلك في كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مطروح مستقلان سيارة وبحوزتهما 75 طربة من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام، مبلغ مالي ، عدد 2 هاتف محمول.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة "سيدة بدون عمل، وعاطل، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك في كمين أعد لضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول مستقلان سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام ، مبلغ مالي قدره 78 ألف جنيه، عدد 2 هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري استمرار الحملات الأمنية.