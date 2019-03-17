"النقض" تؤجل طعون المتهمين في قضية "داعش دمياط" الإرهابية لـ 7 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قررت محكمة النقض، اليوم الأحد، تأجيل نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية داعش دمياط"، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 15 سنة للمؤبد لـ 7 أبريل، لاستمرار المرافعة.

وفي 22 فبراير 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام شنقا ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 15 سنه في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية متصلة بـ"داعش" في دمياط.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في أمر الإحالة اتهامات تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة من أداء عملها، وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي، وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية "5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، والتخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد بـ"سوريا، والعراق".