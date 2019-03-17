الداخلية تُحبط ترويج مليون عبوة أدوية مهربة جمركيًا بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالإسكندرية لحيازته مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيا.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد قيام "خالد.ح"، مالك إحدى الشركات غير المرخصة– كائنة بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ بالإسكندرية، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج "نزلات البرد، التخسيس، المنشطات"، غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، المهربة جمركياً وغير خاضعة لأي تحليل طبي من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وأمكن ضبط "محمد.ع"، 31سنة، المدير المسئول عن الشركة، كما تم ضبط مليون وعشرون ألف عبوة وقرص "لأدوية خاصة بعلاج "نزلات البرد، التخسيس، منشطات" غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة جمركياً وذات أثر بالغ الضرر بالصحة العامة، وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بهدف طرحها للبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

