براءة 4 متهمين في "أحداث إرهاب كنتاكي" القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة اربعة متهمين، حضوريًا للأول وغيابيًا للباقيين، في قضية "أحداث إرهاب كنتاكي"، حيث قضت المحكمة ببراءة كل من حسن حسانين، عمر عطية، وعصام حامد، عبد الرحمن أسامة"، مما نُسب إليهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشار رأفت زكي محمود، وعمرو قنديل، وأمانة حمدي الشناوي.

ترجع وقائع القضية إلى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة، حيث أسندت النيابة للمتهمين أنهم قاموا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل المطعم المشار اليع، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية والبيضاء، وتوجهوا إلى المطعم الذي يرتاده العامة وأطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية والخرطوش وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص، قاصدين تنفيذ غرض إرهابي.