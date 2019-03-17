مباحث أطفيح تداهم منزل مسجل خطر حوله ورشة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

داهمت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأحد، منزل عجلاتي بمركز أطفيح اتخذه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وردت معلومات للعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، أن "عيد. س. م" 52 سنة، عجلاتي مقيم قرية الكريمات بمركز أطفيح، مسجل خطر تحت رقم 16 فئة (ب) نشاط مستمر سلاح، والسابق اتهامه في 13 قضية آخرهم (سلاح بدون ترخيص)، يتخذ منزله ورشة لتصنيع أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات، داهمت مأمورية قادها الرائد أحمد يسري رئيس مباحث أطفيح مسكن المتحر عنه، وأمكن ضبطه، وعُثر بداخله على 3 بنادق خرطوش مفككة، فردي خرطوش محلي الصنع عيار 12 مم، 3 دبشك منفصل، جزء هيكلي لطبنجة عيار 6.5 مم، والأدوات المستخدمة في التصنيع.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها، وتم تحرير محضر أحاله العميد خالد كامل مأمور قسم أطفيح، إلى النيابة العامة للتحقيق.