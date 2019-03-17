محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.
وردت عدة بلاغات لأجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، بقيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة "ميكروباص صغير الحجم" بسرقة المارة كرهاً عنهم بالطريق الصحراوي بمنطقة مرغم بدائرة قسم شرطة أول العامرية .
وبنشرالأكمنة بذات الطريق تمكنت إحداها من مشاهدة السيارة المشار إليها "محل البلاغ" فقامت القوة بملاحقتها حتى تم ضبطها بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط مستقليها وهم كلٍ "أحمد.ع"، 33 سنة، عاطل، "محمود.ع"، 19 سنة، عاطل، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "جلال.م"، 24 سنة، عاطل ، سبق اتهامه في 8 قضايا "مخدرات، ضرب قتل خطأ" ، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، "وليد.أ "، 37 سنة، عاطل، وبحوزته طبنجة مُحدث صوت "بدون ذخيرة"، وزوجة الرابع "سماح.ف"، 40 سنة، وبصحبتها ثلاثة من أبنائها.
وباستدعاء أحد المجني عليهم ويدعى "أحمد.م"، 25 سنة، قرر بأنه عقب استقلاله السيارة محل الضبط من ميدان الكيلو 21 تجاه الطريق الصحراوي، فوجئ بقيام المتهمين المضبوطين بسرقته كرهاً عنه تحت تهديد السلاح، وإحداث إصابته، وفروا هاربين بالسيارة، وبتفتيش السيارة عثر على متعلقات المجنى عليه عبارة عن حقيبة ملابسه بداخلها "ملابس، هاتف محمول، مبلغ 600 جنيهاً" وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة للعرض على النيابة للتحقيق .
كانت هذه تفاصيل خبر "تحت تهديد السلاح".. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.