تشيس بونترا: 7000 مرض نادر حول العالم يهدد 350 مليون شخص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل البحث العلمي وخدمات الرعاية الصحية"ضمن ملتقى الشباب العربي الأفريقي من مدينة أسوان، والذي يعقد خلال الفترة من (16- 18 مارس الجاري) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال تشيس بونترا، الأستاذ في قسم الطب السريري، وأحد رواد البحث العلمي وتحويله للمجال التطبيقي بجامعة أوكسفورد، إن مصر والمنطقة العربية والقارة الأفريقية، تواجه بعض التحديات العالمية الكبرى: "وتحديدًا في الرعاية الصحية نحن بحاجة إلى علاجات جديدة للسرطان ومرضى السكري، وجيل جديد من المضادات الحيوية، وعلاجات لأمراض ناردة".

وأضاف تشيس، خلال فعاليات جلسة "مستقبل البحث العلمي، ضمن فعاليات ملتقى الشباب العربي الأفريقي، اليوم الأحد، أن عدد الامراض النادرة حول الكوكب 7000 نوع، وهذا يمثل نحو 350 مليون مريض، وهناك أطفال لا يصلون إلى سن 5 سنوات، وهناك أمراض يستغرق تشخيصها 5 سنوات، وهؤلاء المرضى لا يجدون هذه العلاجات، ويكون على الأسرة مشاهدة أطفالها تموت أمامها دون أن يكون لها القدرة على إنقاذها.

وتابع: "النقطة الثانية هي أنه بالنسبة لي أكبر أصل أو ميزة لديكم ولدينا هي الناس أنفسهم، واعتقد ان الأفراد يمكنهم تغيير العالم، منهم ستيف جوبز، وبيل جيتس، كل هؤلاء الأشخاص غيروا العالم وبدأوا صناعات جديدة وخلقوا آلاف الوظائف، مصر تزخر بمثل هؤلاء الأشخاص، ودردشت مع فتاة اسمها شارما وسنها 21 عامًا وتعمل على درجة جامعية وما ألهمني انها كانت شغوفة للغاية وتريد أن تجعل العالم مكانًا أفضل، وهي أول شخص تحدثت معها بشكل مطول في مصر، ولا أقلق أبدًا حيال التمويل ولكن أقلق حيال ماهية المشكلة وما هو العلم الذي يتطلبه علاج هذه المشكلة وإذا كانت هذه الأشياء لدي فيمكن الحصول على التمويل دائمًا".