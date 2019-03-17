"الصحة": تم فحص 42 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تمكنت من فحص 42 مليون مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت زايد، خلال جلسة مستقبل البحث العلمي بملتقى الشباب العربي الأفريقي، أن هناك علاقة قوية بين البحث العلمي والخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين، عن طريق تحليل البيانات والمعلومات.

وأكد زايد أنه تم إنشاء أول وحدة للتحول الرقمي في وزارة الصحة عام 2017، ويعمل بها خريجي البرنامج الرئاسي من وزارة الصحة، لافتة إلى أحد شباب الوزارة نجح في ميكنة 14 محافظة ضمن منظومة صرف الألبان للأطفال.​