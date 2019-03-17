وزير التموبن: "مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن مستحق من منظومة الدعم، لافتا إلى أن ما تقوم به الوزارة حاليا هو تنقية البطاقات واستبعاد غبر المستحقين، مستدركا: "مفيش حد هيتشال من دعم البطاقات وهو مستحق".

وتساءل الوزير: "هل يعقل أن يستهلك شخص كهرباء أكثر من 1000 كيلووات شهريا أو فاتورة محمول أكثر من 1000 جنيه شهريا، ويستحق دعم بقيمة 50 جنيه".

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا لبنجر السكر بمحافظة كفر الشيخ بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الانتاج يرافقة كل من الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ، واللواء أحمد حسانين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور أحمد أبواليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لبنجر السكر.​