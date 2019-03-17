أخبار مصر | مدير آثار الإسكندرية: مشروع أبو مينا أولوية لرفع المنطقة من القائمة الحمراء لليونسكو

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل، إن مشروع تطوير منطقة آثار أبو مينا في الإسكندرية يأتي على رأس أولويات الوزارة لرفع المنطقة من القائمة الحمراء في اليونسكو.

وأضاف متولي أن منطقة آثار أبو مينا دخلت ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 1979 م، وبعد ارتفاع منسوب المياه الجوفية والتي هي التهديد الأكبر للموقع،.

وأشار متولي أن الوزارة بدأت مشروعًا طموحًا لخفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة ومن المخطط الانتهاء منه بحلول نهاية هذا العام.

وأكد متولي أن المشروع يتضمن إزالة الحشائش الموجودة داخل المنطقة، كما يتضمن رفع كفاءة لوحات الكهرباء والكنترول الخاصة بتشغيل الطلمبات، ورفع مواسير الأبار لعمل الصيانة والتطهير لها، وتعديل مناسيب خطوط الطرد، وتنمية بعض الآبار وعمل التجارب اللازمة لها وذلك بحضور ممثلين عن معهد بحوث المياه، ومعهد بحوث الصرف.

ومنطقة أبو مينا الأثرية تقع غرب مدينة الإسكندرية على بعد نحو 120 كيلومتر، عند الحافة الشمالية للصحراء الغربية التي يطلق عليها بدو المنطقة اسم (أبو مينا) والتي كانت فيما مضي قرية صغيرة حيث كان مدفن القديس مينا.

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وكانت المنطقة حتي العصور الوسطى المبكرة أهم مركز مسيحي للحج في مصر والمنطقة تقع غربي الإسكندرية في محاذاة محطة بهيج تقريبًا، حيث يوجد مدق صحراوي واضح المعالم يمتد لمسافة 12 كيلو مترا في اتجاه الجنوب حتي يصل الي منطقة الآثار .

وقد اكتشف هذا المكان في عام 1905 علي يد عالم الاثار الألماني (كوفمان) حيث تمكن في صيف عام 1907 من الكشف عن أجزاء كبيرة منه.

وفي عام 1979 قررت لجنة اليونسكو إدراج هذا المكان ضمن (قائمة التراث العالمي) . وبذلك أصبح واحدا من أهم الأماكن التاريخية بمصر.

والمنطقة فيها آثار قبطية وكنيسة وأديرة و بيوت بنيت فوق وحول تربة القديس مينا السكندري مار مينا والذي استشهد عام 296.

والمنطقه كان يزورها الحجاج المسيحيين المصريين في فترة العصور الوسطى ونسيت لفترة طويلة حتى اكتشفها عالم المصريات الألماني كوفمان.

وبرج العرب أو برج العرب القديم مدينة مصرية، تتبع محافظة الإسكندرية إدراياً، والمدينة عاصمة مركز برج العرب، تقع برج العرب بالقرب من الطريق الساحلي الدولي (مصر)، وقد ضمت المدينة إلى محافظة الإسكندرية بقرار جمهوري في 22 فبراير 1990، ويطلق عليها السكان "البرج القديم" لتمييزها عن مدينة برج العرب الجديدة.