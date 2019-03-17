أخبار مصر | بينهم 10 قبطيات.. "مستقبل وطن" يُكرم 22 أما مثالية بالعاشر من رمضان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم 10 قبطيات.. "مستقبل وطن" يُكرم 22 أما مثالية بالعاشر من رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم، احتفالية كبري لتكريم الأمهات المثاليات، وذلك داخل الكنيسة الإنجلية بالعاشر من رمضان برعاية الأب "أسحق وليم"، وبحضور عدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة الدكتور "صلاح شويخ"، والمهندس "أحمد الخطيب"، والدكتورة "ملاك جمعة"، والقس يوحنا راعي الكنيسة الكاثوليكية، وممثلين عن الأزهر الشريف والأوقاف وجهاز العاشر من رمضان.

وأكد المهندس "مدحت شهاب" أمين مستقبل وطن بـ"العاشر من رمضان" خلال كلمته التي ألقاها على هامش الاحتفالية أن الحزب حدد بعض المعايير والشروط الواجب توافرها في اختيار الامهات المثاليات، ووقع الاختيار على 22 سيدة ممن تقدمن للمسابقة من بينهم 10 سيدات أقباط و2 من أمهات الشهداء.

وأضاف أنه حرص على ترسيخ الروح الوطنية ولم يفرق في اختياراته بين أم مسلمة وأخرى مسيحية، موضحًا بأن هذه هي مصر الجديدة في صورتها الإيجابية الذي يسعى مستقبل وطن لنشرها لتعكس الوجه الحقيقي للدولة والمجتمع التي استحضرتها القيادة السياسية في الرسائل والتوصيات بكافة المحافل الإقليمية والدولية لتقوم وتحافظ على أواصر ونسيج أبناء الوطن الواحد من أجل حياة كريمة لشعب عظيم.