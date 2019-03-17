أخبار مصر | "الأثار" تكشف خطة المرحلة الثانية لتطوير "أبو مينا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأثار" تكشف خطة المرحلة الثانية لتطوير "أبو مينا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس وعدالله أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الأثار، إن الوزارة بدأت في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

وأوضح "أبو العلا" أن مشروع تطوير المنطقة يتضمن رفع كفاءة لوحات الكهرباء والكنترول الخاصة بتشغيل الطلمبات، ورفع مواسير الأبار لعمل الصيانة والتطهير لها.

وأضاف "أبو العلا" أن المشرع يتضمن أيضًا تعديل مناسيب خطوط الطرد، وتنمية بعض الآبار وعمل التجارب اللازمة لها وذلك بحضور ممثلين عن معهد بحوث المياه، ومعهد بحوث الصرف.

ومنطقة أبو مينا الأثرية تقع غرب مدينة الإسكندرية على بعد نحو 120 كيلو متر، عند الحافة الشمالية للصحراء الغربية التي يطلق عليها بدو المنطقة اسم "أبو مينا" والتي كانت فيما مضي قرية صغيرة حيث كان مدفن القديس مينا.

وكانت المنطقة حتي العصور الوسطي المبكرة أهم مركز مسيحي للحج في مصر والمنطقة تقع غربي الإسكندرية في محاذاة محطة بهيج تقريبًا، حيث يوجد مدق صحراوي واضح المعالم يمتد لمسافة 12 كيلو مترا في اتجاه الجنوب حتي يصل الي منطقة الآثار .

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واكتشف هذا المكان في عام 1905 علي يد عالم الاثار الألماني (كوفمان) حيث تمكن في صيف عام 1907 من الكشف عن أجزاء كبيرة منه.

وفي عام 1979 قررت لجنة اليونسكو إدراج هذا المكان ضمن (قائمة التراث العالمي) . وبذلك أصبح واحدا من أهم الأماكن التاريخية بمصر.

والمنطقة فيها آثار قبطية وكنيسة وأديرة و بيوت بنيت فوق وحول تربة القديس مينا السكندري مار مينا والذي استشهد عام 296.

والمنطقه كان يزورها الحجاج المسيحيين المصريين في فترة العصور الوسطى ونسيت لفترة طويلة حتى اكتشفها عالم المصريات الألماني كوفمان.

وبرج العرب أو برج العرب القديم مدينة مصرية، تتبع محافظة الإسكندرية إدراياً، والمدينة عاصمة مركز برج العرب، تقع برج العرب بالقرب من الطريق الساحلي الدولي (مصر)، وقد ضمت المدينة إلى محافظة الإسكندرية بقرار جمهوري في 22 فبراير 1990، ويطلق عليها السكان "البرج القديم" لتمييزها عن مدينة برج العرب الجديدة.