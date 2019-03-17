أخبار مصر | "بكري": أردوغان اتخذ قراره بشأن احتجاز ١٢ من الهاربين الإخوان بتركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بكري": أردوغان اتخذ قراره بشأن احتجاز ١٢ من الهاربين الإخوان بتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، إن تركيا احتجزت ١٢ من الهاربين الإخوان وتقرر تسليمهم إلى مصر.

وأضاف "بكري"، خلال تغريدة على صفحته الشخصية عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "لن يمر هذا العام إلا ويقوم أردوغان بتسليم كل المتآمرين على مصر".

وتابع: من يظن أنه قادر على هدم الوطن وإثارة الفتنة على أراضيه واهم -كل من حرض أو ارتكب جريمة ضد مصر سيحاسب طال الزمن أو قصر، أما أردوغان فقد إتخذ قراره وسوف يرسلهم على دفعات ليلقوا مصيرهم جزاء خياناتهم -مصر تنتصر رغم أنف الخونة والمتآمرين".