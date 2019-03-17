أخبار مصر | السيسي يكشف السبب وراء إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكشف السبب وراء إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، منصة لانتقاء الشباب بتجرد، حتى يحصل على الفرصة من خلال الأكاديمية، والتي ستعتبر الوعاء الذي سنحصل منه لصالح الوظائف المختلفة والعليا بالدولة.

وأضاف خلال كلمته الآن، بالجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، إن مؤتمرات الشباب منصة للتواصل بين الشباب والدولة، وأفرزت نجاحات كثيرة، من ضمنها تأهيل الشباب للقيادة بمؤسسات الدولة.

ونوه بأن الدولة المصرية لا تختلف في تحدياتها عن الدول الإفريقية الأخرى وكثيرا من الدول العربية، سواء فى النمو السكانى والتحدى السياسى والاقتصادى والأمنى، وتابع محدثا شباب المؤتمر: "يجب أن نكون واعين للتحديات وتأثيرها وأسلوب التغلب عليها".