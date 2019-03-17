أخبار مصر | "ساويرس" يرد على طلب مراجعة مناهج الكنيسة التابع لها إرهابي نيوزيلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساويرس" يرد على طلب مراجعة مناهج الكنيسة التابع لها إرهابي نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، على طلب تشكيل لجنة لمراجعة المناهج الدراسية بالكنيسة التي ينتمي لها منفذ العملية الإرهابية بنيوزيلندا، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قائلا: "مش هتلاقي فيها أي حاجة بتدعو للي عمله المجرم ده، بالعكس الله محبة".

وجاء ذلك الرد على تدوينه أحد متابعيه قائلا: "أطالب بتشكيل لجنة من المسلمين لمراجعة المناهج الدراسية للكنيسة التي ينتمي لها منفّذ حادث نيوزيلندا الإرهابي، حتى تُنقّى من الأفكار الإرهابية".